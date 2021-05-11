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    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs'te terör estiriyor

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs'te terör estiriyor

    İsrail, işgal altındaki Kudüs ve çevresindeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarırken, Mescid-i Aksa ve Gazze'yi hedef aldığı saldırılarda birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 00:37
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    İsrail'in her yıl Müslümanların kutsal gördüğü dini günlerinde sürdürdüğü korku ve şiddet politikası yine değişmedi.

    Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya teravih namazı için gelen Filistinlileri dağıtmak için gönderilen İsrail polisi, acımasızca genç, yaşlı, kadın ve çocuk ayırmadan üzerlerine ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.

    İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda yine Filistinlilere saldırdı-Video

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #1

    GÜVENLİK GEREKÇESİYLE EVLERİNDEN ÇIKARIYORLAR

    İsrail bununla da yetinmiyor. Çıkarılan kaos ortamından Filistinlileri sorumlu tutan İsrail hükümeti, bu bahane ile Kudüs ve çevresinde yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden atmaya başladı.

    Filistinlilerden alınan evler Yahudi yerleşimcilere veriliyor.

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #2

    ÇAKMA FÜZE BAHANESİYLE GAZZE'Yİ VURDULAR

    Kudüs'te yaşananalar nedeniyle Gazze'den atılan birkaç tesirsiz füzeyi bahane dene İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırıda 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybederken, onlarca sivil de yaralandı.

    İsrail, Filistin'e hava saldırısı düzenledi-Video

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #3

    GAZZE'YE BÜYÜK OPERASYON HAZIRLIĞI

    İsrail, Gazze'den yapılan füze saldırılarını fırsat bilerek, yeni bir operasyon hazırlığı içinde. İsrail ordusu Gazze sınırına askeri yığınak yapıyor.

    Kudüs'te İsrailli yerleşimci, Filistinlileri ezdi-Video

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #4

    Yol kesen İsrail polisine karşı duran cesur Filistinliler-Video

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #5

    İsrailliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda çıkan yangını sevinçle izledi-Video

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #6

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #7

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #8

    İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs te terör estiriyor #9

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