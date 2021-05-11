İsrail, 3 dinin kutsal gördüğü Kudüs'te terör estiriyor

İsrail, işgal altındaki Kudüs ve çevresindeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarırken, Mescid-i Aksa ve Gazze'yi hedef aldığı saldırılarda birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in her yıl Müslümanların kutsal gördüğü dini günlerinde sürdürdüğü korku ve şiddet politikası yine değişmedi.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya teravih namazı için gelen Filistinlileri dağıtmak için gönderilen İsrail polisi, acımasızca genç, yaşlı, kadın ve çocuk ayırmadan üzerlerine ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda yine Filistinlilere saldırdı-Video

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE EVLERİNDEN ÇIKARIYORLAR

İsrail bununla da yetinmiyor. Çıkarılan kaos ortamından Filistinlileri sorumlu tutan İsrail hükümeti, bu bahane ile Kudüs ve çevresinde yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden atmaya başladı.

Filistinlilerden alınan evler Yahudi yerleşimcilere veriliyor.

ÇAKMA FÜZE BAHANESİYLE GAZZE'Yİ VURDULAR

Kudüs'te yaşananalar nedeniyle Gazze'den atılan birkaç tesirsiz füzeyi bahane dene İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırıda 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybederken, onlarca sivil de yaralandı.

İsrail, Filistin'e hava saldırısı düzenledi-Video

GAZZE'YE BÜYÜK OPERASYON HAZIRLIĞI

İsrail, Gazze'den yapılan füze saldırılarını fırsat bilerek, yeni bir operasyon hazırlığı içinde. İsrail ordusu Gazze sınırına askeri yığınak yapıyor.

Kudüs'te İsrailli yerleşimci, Filistinlileri ezdi-Video

Yol kesen İsrail polisine karşı duran cesur Filistinliler-Video

İsrailliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda çıkan yangını sevinçle izledi-Video