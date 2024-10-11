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AA

İsrail ordusu, Gazze'de 42 bine yakın masumu öldürdü ve öldürmeye de devam ediyor.

Kadın ve çocuk demeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, bir savaş suçuna daha imza atarak hastaneleri kuşattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarda "vahşi katliamlar" gerçekleştirdiğini ve 3 hastaneyi kuşattığını duyurdu.

"YIKIM VE ÖLDÜRME"

Burş, "İşgalci İsrail, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimse olmadığı için açık bir iştahla öldürme ve yıkım uyguluyor." dedi.

"ŞEHİT VE YARALANANLAR OLDU"

Burş, "İşgal ordusunun sokaklarda, evlerde, barınma merkezlerinde halkı acımasızca hedef alması sonucu şehit ve yaralananlar oldu. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor ve sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor." ifadelerini kullandı.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEMEYE İHTİYAÇ VAR

Kuşatma altındaki hastanelerde yakıtının tükenmesinin özellikle yoğun bakımdaki çocuklar için "sağlık felaketinin habercisi" olduğunu vurgulayan Burş, sağlık ekiplerinin korunması, hastanelerdeki ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi malzeme girişi yapılması çağrısında bulundu.