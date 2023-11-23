İsrail, 39 Filistinli mahkumu serbest bırakacak İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan insan arada İsrail tarafının 39 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı belirtildi.

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim'deki Hamas baskınının ardından rehineleri kurtarma ve Hamas tehdidini yok etme gerekçesiyle Gazze'de 47 gündür sivilleri katlediyor.

Önce insani ara, ardından da esir takasının devreye girmesiyle Gazze halkının biraz olsun nefes alması sağlandı.

İsrail, 39 Filistinliyi serbest bırakacak

İsrail ve Filistin arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında insani aranın yarın başlaması beklenirken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan insan arada İsrail tarafının 39 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarıldı.

İsrailli esirlerin İsrail topraklarına ulaşması beklenecek

Filistinli mahkumların yerel saatle 20.00 (TSİ 21.00) sıralarında serbest bırakılmasının beklendiği ifade edilen haberlerde, Gazze Şeridi’nde serbest bırakılan İsrailli esirlerin İsrail topraklarına girdikten sonra Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı aktarıldı.

Filistinli mahkumlar 3 cezaevinden serbest bırakılacak

Söz konusu Filistinli mahkumların Megiddo, Damon ve Ofer cezaevlerinden serbest bırakılacağı ifade edilen haberlerde, mahkumların Ofer Cezaevi’nden Kızıl Haç’a ait araçlarla işgal altındaki Batı Şeria'daki Beitonia Kontrol Noktası’na götürüleceği aktarıldı.

Kutlamalar yasaklandı

Haberlerde ayrıca, İsrail ordusunun Filistinli mahkumların evlerine döndüklerinde herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki insani ara

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın yarın yerel saatle 07.00’da (TSİ 08.00) başlaması ve 4 gün sürmesi bekleniyor. Gazze Şeridi’nden 13 kişiden oluşan ilk sivil grubun da yarın yerel saatle 16.00’da (TSİ 17.00) serbest bırakılacağı ve Kızıl Haç’a teslim edileceğini bildirildi.