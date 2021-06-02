İsrail ABD'den 1 milyar dolar isteyecek

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Demir Kubbe hava savunma sistemlerini güçlendirmek için ABD Savunma Bakanlığından 1 milyar dolar yardım isteyeceğini açıkladı.

İsrail’i ziyaret eden ABD Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, basına yaptığı açıklamada “İsrailliler Pentagon'dan İsrail'i savunmak için kullanılan Demir Kubbe bataryalarını güçlendirmek için 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

“BU YARDIM AMERİKAN HALKI İÇİN İYİ OLACAKTIR”

İsrail’in bu yardım fonunu alabilmesi için çalışacağını vurgulayan senatör, "İran, Yahudi devletinin varlığını tehdit ettiği gibi Hamas da İsrail'i yok etmeye çalışırsa, buraya geri gelmeye devam edeceğim ve İsrail için hep daha fazlasını isteyeceğim. Ne zaman birileri İsrail'i yok etmeye kalkışsa, cevabımız daha fazla yardım olacak. Bu, Demir Kubbe'yi yenilemekle başlar. Bir milyar dolarlık yatırım Amerikan halkı için iyi bir yatırım olacaktır." yorumunda bulundu.

İsrail Demir Kubbe sistemleri Hamas'ın attığı 3 bin 400 roketten sadece 1600'ünü havada imha edilebilmişti.

“NETANYAHU SON 15 YILDIR DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİDERLERİNDEN BİRİ”

Lindsey Graham, Netanyahu'yu “son 15 yıldır dünyanın en güçlü liderlerinden biri" olarak nitelerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun içinden geçtiği siyasi sorunlara rağmen ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin değişeceğini düşünmediğini söyledi.