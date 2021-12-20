İsrail, ABD’yi kırmızı listeye aldı

Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından tedbirleri artıran İsrail, seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı listeye ABD’yi de ekledi.

İsrail, kronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sıkı önlemler almayı sürdürüyor.

Tüm nüfusunu aşılayan İsrail’de, Omicron mutasyonunun da tüm dünyada hızla yayılmasının ardından birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi.

İsrail, son olarak kırmızı listeye eklediği ABD’ye seyahat kısıtlaması getirdi.

Çarşamba günü yürürlüğe girecek uygulama ile İsraillilerin, ABD’ye yalnızca özel izin alarak girebileceğine karar verildi.

7 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI

Yetkililerin onayı ile ABD’ye uçuş izin alabilen İsraillilerin ise, tam aşılanmış olsalar dahi ülkeye dönüşlerinde 7 günlük karantinaya girmesi kararlaştırıldı.

134 OMCİRON VAKASI GÖRÜLDÜ

Salgınla mücadelede en etkili yöntemleri hızla devreye sokan ülkelerden biri olan İsrail’de salgının başından bu yana bir milyon 355 bin 491 vaka tespit edildi. 8 bin 232 kişi, hayatını kaybetti.

Ülkede toplam Omicron vakası ise 134 olarak kayıtlara geçmişti.