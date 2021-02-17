İsrail, Arakib köyünü 183'üncü kez yıktı

Filistinlilerin çoğunluk olarak yaşadığı ve defalarca yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen köy, 183'üncü kez yine İsrail tarafından yıkıldı.

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 183’üncü kez yıktı.

YENİDEN YAPILACAK

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, bunun koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilen 8’inci yıkım olduğunu, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

"ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"

Turi, İsrail güçlerinin yağmurlu havaya ve aşırı soğuğa rağmen köyü yıktığına dikkati çekerek, “Bizler özgür bireyler olarak hayatta kaldığımız sürece Arakib’i asla terk etmeyeceğiz.” dedi.

İLK YIKIM 2010'DA

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

YENİDEN İNŞA EDİYORLAR

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

İSRAİL MÜLKİYETLERİ TANIMIYOR

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

11 MİLYON DÖNÜME EL KONULDU

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.