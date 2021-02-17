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    İsrail, Arakib köyünü 183'üncü kez yıktı

    Filistinlilerin çoğunluk olarak yaşadığı ve defalarca yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen köy, 183'üncü kez yine İsrail tarafından yıkıldı.
    • AA
    • 17.02.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 13:02
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    İsrail, Arakib köyünü 183'üncü kez yıktı

    İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 183’üncü kez yıktı.

    YENİDEN YAPILACAK

    Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, bunun koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilen 8’inci yıkım olduğunu, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

    İsrail, Arakib köyünü 183 üncü kez yıktı #1

    "ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"

    Turi, İsrail güçlerinin yağmurlu havaya ve aşırı soğuğa rağmen köyü yıktığına dikkati çekerek, “Bizler özgür bireyler olarak hayatta kaldığımız sürece Arakib’i asla terk etmeyeceğiz.” dedi.

    İsrail, Arakib köyünü 183 üncü kez yıktı #2

    İLK YIKIM 2010'DA

    İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

    İsrail, Arakib köyünü 183 üncü kez yıktı #3

    YENİDEN İNŞA EDİYORLAR

    Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

    İSRAİL MÜLKİYETLERİ TANIMIYOR

    Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

    İsrail, Arakib köyünü 183 üncü kez yıktı #4

    11 MİLYON DÖNÜME EL KONULDU

    Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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