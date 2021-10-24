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    İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti

    Bölge halkının hapishanedeki açlık grevinde olan 6 kişinin serbest kalması için düzenlediği yürüyüş, İsrail güçleri tarafından engellendi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 17:45
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    İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti

    İsrail polisinin zulmü bitmiyor.

    Filistin'in El-Halil kentindeki bögle halkı, hapishanelerde açlık grevinde olan mahkumlara destek vermek için yürüyüş düzenledi.

    İsrail güçleri eylemin önüne geçmek için Filistinlilere sert müdahalelerde bulundu.

    GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİLER

    Gaz ve gerçek mermi kullanan polis, gazdan etkilenenlere aldırış etmeden saldırmaya devam etti.

    Sağlık görevlilerinin saldırıdan etkilenen vatandaşlara yardım ederek birçok yaralıyı hastaneye kaldırdığı belirtildi.

    İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti ViDEO

    İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti #1

    EYLEM 6 KİŞİNİN SERBEST KALMASI İÇİN DÜZENLENDİ

    Eyleme katılanlar, idari tutukluluğu reddererek açlık grevinde olan 6 kişinin serbest kalması için yürüyüş düzenlediklerini bildirdi.

    İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti #2

    YARALI SAYISI NETLİK KAZANMADI

    Yürüyüşte Filistin bayrakları taşınırken, İsrail karşıtı sloganlar da atıldı.

    Yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığı açıklandı.

    İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti #3

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