- Haberler
- Dünya Haberleri
- İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti
İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti
- İHA
- 24.10.2021 - 17:42
- Güncelleme : 24.10.2021 - 17:45
İsrail polisinin zulmü bitmiyor.
Filistin'in El-Halil kentindeki bögle halkı, hapishanelerde açlık grevinde olan mahkumlara destek vermek için yürüyüş düzenledi.
İsrail güçleri eylemin önüne geçmek için Filistinlilere sert müdahalelerde bulundu.
GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİLER
Gaz ve gerçek mermi kullanan polis, gazdan etkilenenlere aldırış etmeden saldırmaya devam etti.
Sağlık görevlilerinin saldırıdan etkilenen vatandaşlara yardım ederek birçok yaralıyı hastaneye kaldırdığı belirtildi.
İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti ViDEO
EYLEM 6 KİŞİNİN SERBEST KALMASI İÇİN DÜZENLENDİ
Eyleme katılanlar, idari tutukluluğu reddererek açlık grevinde olan 6 kişinin serbest kalması için yürüyüş düzenlediklerini bildirdi.
YARALI SAYISI NETLİK KAZANMADI
Yürüyüşte Filistin bayrakları taşınırken, İsrail karşıtı sloganlar da atıldı.
Yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığı açıklandı.