Haberler

Dünya Haberleri

İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti

İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermi ve gazla müdahale etti

Bölge halkının hapishanedeki açlık grevinde olan 6 kişinin serbest kalması için düzenlediği yürüyüş, İsrail güçleri tarafından engellendi.