Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail askeri, silahla vurulan Filistinliye, Filistinli bir sağlık görevlisi tarafından müdahale edilmesini engelledi.

İsrail, Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik işgalci politikalarını sürdürüyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir Filistinli, Gush Etzion kavşağında İsrail askerleri tarafından silahla vuruldu.

Yaralı halde yerde yardım bekleyen Filistinliye, olay yerine gelen Filistinli bir sağlık görevlisi müdahale etmek istedi.

İsrail askerleri, sağlık görevlisinin önüne silahla geçerek müdahalesine engel oldu.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, İsrail askerinin sağlık görevlisini iterek engel olduğu görüldü.

İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi VİDEO



İSRAİL EKİPLERİ GÖTÜRDÜ

Yerel kaynaklar, yaralı Filistinlinin daha sonra İsrail sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü aktardı.