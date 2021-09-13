Euro
9.9445
-0.67%
Dolar
8.4486
-0.08%
Altın
486.32
0.04%
Borsa
1.445
0.41%
Bitcoin
379.600
-2.73%
EXEN Coin
24.19
-3.24%
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi

    Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail askeri, silahla vurulan Filistinliye, Filistinli bir sağlık görevlisi tarafından müdahale edilmesini engelledi.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi

    İsrail, Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik işgalci politikalarını sürdürüyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir Filistinli, Gush Etzion kavşağında İsrail askerleri tarafından silahla vuruldu.

    Yaralı halde yerde yardım bekleyen Filistinliye, olay yerine gelen Filistinli bir sağlık görevlisi müdahale etmek istedi.

    İsrail askerleri, sağlık görevlisinin önüne silahla geçerek müdahalesine engel oldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, İsrail askerinin sağlık görevlisini iterek engel olduğu görüldü.

    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi VİDEO

    İSRAİL EKİPLERİ GÖTÜRDÜ

    Yerel kaynaklar, yaralı Filistinlinin daha sonra İsrail sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü aktardı.

    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi #1

    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi #2

    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi #3

    İsrail askeri, vurulan Filistinliye sağlık görevlisinin müdahalesini engelledi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir