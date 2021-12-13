İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentindeki evlere baskın yapan İsrail askerleri, 1 Filistinliyi başından vurarak öldürdü. 2 Filistinli ise askeri aracın çarpmasıyla yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Rasulayn Mahallesi'ne, sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, baskın sırasında gerçek mermiyle başından vurulan 31 yaşındaki Filistinli Cemil Muhammed el-Keyyal'ın yaşamını yitirdiğini, iki Filistinli gencin ise İsrail askeri aracının çarpması sonucu yaralandığını ifade etti.

Cibril, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli yerel haber siteleri de İsrail askerlerinin, Rasulayn Mahallesi'ne düzenlediği baskında başından vurulan Keyyal'ın hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

EVLERE SIK SIK BASKIN DÜZENLENİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.