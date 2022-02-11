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İsrail askerleri, AA ekibine saldırdı
Haber çalışması için Beyta'da bulunan Anadolu Ajansı ekibi, İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kaldı.
- AA & Ensonhaber
- 11.02.2022 - 16:57
- Güncelleme : 11.02.2022 - 17:05
İsrail askerleri, işgal altındaki Filistin topraklarında zorbalığa devam ediyor.
Filistinli sivillere huzur hakkı tanımayan İsrail güçleri, bu kez muhabirleri hedef aldı.
Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan işgal altındaki Beyta beldesinde haber çalışması için bulunan Anadolu Ajansı ekibine İsrail askerlerince müdahale edildi.
İSRAİL ASKERLERİNDEN AA EKİBİNE MÜDAHALE
AA muhabiri Enes Canlı ve foto muhabiri Issam Rimawi’den oluşan ekip, bölgedeki protestoları görüntülediği sırada İsrail askerlerince fiziki müdahaleye uğradı.
İsrail askerlerinin müdahalesi, saniye saniye kaydedildi.
İsrail askerleri, AA ekibine saldırdı ViDEO