AA
Filistin topraklarını kana bulayan İsrail ordusunun kanlı saldırıları bir yıldır sürüyor.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarla masum sivilleri katlediyor.
Sabah saatlerinde tekrar işgal altındaki Batı Şeria'yı hedef alan İsrail askerleri, bu defa Arap kılığına girdi.
ARAP KILIĞINA GİREREK ATEŞ AÇTILAR
Arap kılığına girmiş İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde genç erkeklerin bulunduğu bir araca ateş açtı.
4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Kanlı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Eş-Şarki Çarşısı'nda gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinlinin naaşları hastanenin morguna nakledildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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