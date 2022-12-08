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    İsrail askerleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

    Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
    • 08.12.2022 - 08:49
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    İsrail askerleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

    İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki orantısız şiddeti devam ediyor.

    Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah İsrail işgal güçlerinin Cenin'deki saldırısı sırasında 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

    Açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

    Filistinlilerin araçlarına ateş açıldı

    Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardıklarına göre, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçleri ile onlara karşı koyan onlarca Filistinli arasında çatışma çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açması sonucu birçok vatandaş yaralandı.

    İsrail askerlerine karşılık verildi

    Öte yandan, açıklama yapan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Cenin kampı çevresinde işgal güçlerine karşı silahlı şekilde konulduğunu ve içlerinden bazılarını yaralamayı başardıklarını duyurdu.

    Gelişmelere dair İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

    İsrail askerleri, Batı Şeria da 3 Filistinliyi öldürdü #1


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