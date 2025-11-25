İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail askerleri ile özel hareket timleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki binaya önce tanksavar füzesi fırlattı, sonra da içinde saklandığı iddia edilen Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Söz konusu Filistinlinin Mayıs 2024'te 2 İsrail askerini araçla ezip öldürdükten sonra Nablus'taki Filistin emniyet güçlerine teslim olduğu, İsrail'in iade talebinin de Filistinliler tarafından reddedildiği öne sürüldü.

FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan, İsrail güçleri Nablus'un doğusuna düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı.

Olayda gerçek mermi, ses ve göz yaşartıcı gaz bombasını yoğun bir şekilde kullanan askerler füze attıkları evin yanmasına sebep oldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada hedef alınan evde 1 kişinin yaralandığı ancak İsrail güçlerinin tıbbi müdahaleye izin vermediği belirtildi.

İsrail askerlerinin yaralı Filistinliyi gözaltına alarak evden ayrıldığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail ordusunun Nablus'un batısındaki Yafa Caddesi'ndeki eve baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına aldığını yazdı.