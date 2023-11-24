İsrail askerleri, Batı Şeria'da yine kan döktü İsrail'in kamp baskınında yaralanan 22 yaşındaki Filistinli gençten ölüm haberi geldi. Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri öldürülenlerin sayısı 230'a çıktı.

AA

İsrail ordusunun işgal altındaki topraklardaki saldırıları devam ediyor.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci hedef aldı.

Askerler, sabahın erken saatlerinde Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Baskın yapan İsrail askerleri ile kamp sakinleri arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. İsrail ordusu, söz konusu evden biri yaralı olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskında yaraladıkları Filistinli genç öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail makamlarının, Akabe Cebr Mülteci Kampı'ndaki baskınında yaralanan 22 yaşındaki Muhammed el-Hanavi'nin öldüğünü kendilerine ilettiği belirtildi.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı 230

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 230'a yükseldi.

14 bin 854 kişi öldürüldü

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Çatışmalara 'insani ara'

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 'insani ara' verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)