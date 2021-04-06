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    İsrail askerleri bir Filistinlinin ölmesine neden oldu

    Kudüs’ün kuzeybatısında İsrail askerleri açtıkları ateş sonucu bir Filistinlinin ölmesine sebep olurken, Filistinlinin eşi belinden yaralanarak tedavi altına alındı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:29
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    İsrail askerleri bir Filistinlinin ölmesine neden oldu

    İsrail askerleri, dün gece saatlerinde onlarca araçla Bir Nabala ve El-Ceyb beldelerine baskın düzenledi.

    Baskın sırasında çıkan arbedede Kudüs’te, Usame Sıddık Mansur (42) isimli Filistinli açılan ateş sonucu şehit oldu.

    Eşinin ise yaralandığı öğrenildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

    Filistin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısında bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı ifade edildi.

    İsrail askerleri bir Filistinlinin ölmesine neden oldu #1

     

    Ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Kompleksine kaldırıldığı fakat kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Eşinin ise belinden gerçek mermiyle yaralanarak tedavi altına alındığı söylendi.

    ARAÇLARINA ATEŞ AÇILDI

    Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA da haberi, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nabala beldesi yakınlarında Filistinli bir erkek ile eşinin bulunduğu araca ateş açıldığı şeklinde duyurdu.

    İsrail askerleri bir Filistinlinin ölmesine neden oldu #2

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