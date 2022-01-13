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    İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı

    Şüphe üzerine yaşanan gelişmede, İsrailli asker, kendisine ateş ettiğini düşündüğü iki askeri vurarak öldürdü.
    • AA
    • 13.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:35
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    İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı

    İsrail'de açılan ateş sonucu 2 asker öldü.

    İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi yakınlarındaki bir üste "dost ateşi" açıldığını duyurdu.

    2 İSRAİLLİ SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

    Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında, dost ateşi sonucu 2 İsrailli subay öldürüldü." ifadeleri kullanıldı

    Açıklamada, "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları aktarılırken, subayların ailelerine durumun haber verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    YANLIŞ ATEŞ ÖLÜME NEDEN OLDU

    Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay, İsrail'in "Walla" haber sitesine yaptığı açıklamada, öldürülen 2 subayın "İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından" olduğunu söyledi.

    İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı #1

    Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay, şunları kaydetti:

    ASKERLER NASIL VURULDU

    "Olay, Ürdün Vadisi'ndeki Nebi Musa Üssü'nde yapılan tatbikatın ardından yaşanıyor. Söz konusu 2 subay, askeri üssün çevresinde devriye gezmeye çıkıyor, bu sırada bir kişiden şüpheleniyorlar ve onu gözaltına almaya çalışıyorlar. Gözaltı çalışması havaya ateş açılmasıyla sona eriyor. Ancak (şüphelenilerek gözaltına alınmaya çalışılan) bu asker kendisine ateş ettiklerini düşündüğü 2 subayı sırayla vurarak öldürüyor."


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