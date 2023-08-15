İsrail askerleri Eriha'da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

İsrail işgal ordusu, Eriha'nın Akbet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İki Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin SND haber ajansına göre, baskına engel olmak isteyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, Muhammed Ribhi Nucum ve Kusay Ömer el-Velci adlı iki kişi askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Aksa televizyon kanalı da Eriha Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiye yapılan kalp masajı ve tüm müdahaleleri canlı yayınladı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaralıların kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Akbet Cebr Kampı'na baskını sırasında Muhammed Nasır Ebu el-Asel adlı bir Filistinliyi evinde tutukladığı ifade edildi.