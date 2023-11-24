İsrail askerleri, evinin önünde duran babayı, kızının yanında başından vurdu Batı Şeria’da evinin önünde sokakta küçük kızıyla bekleyen bir Filistinliyi hedef alan İsrail ordusu, güpegündüz plastik mermiyle başından vurarak yaraladı. Bu esnada Filistinli adamın minik kızı da babasının vurulduğu ana şahit oldu.

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AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardımana tutuyor.

Hamas ve İsrail ordusu tarafından varılan mutabakata göre 4 günlük insani ara bugün başladı.

Ancak dün Batı Şeria’nın Kalkilya kentine bağlı Habla beldesinde meydana gelen olay kan dondurdu.

Sosyal medyada yayılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, gündüz saatlerinde baba ve kızın bulunduğu sokakta, diğer Filistinli sivillerin, bisiklete binen çocukların ve sivil araçların geçtiği görülürken, olağanüstü bir durum gözlenmiyordu.

Filistinli adamı, kızının yanında vurdular

O anlarda, bir anda başından hedef alınan Filistinli adam yere yığıldı.

Vurulan adamın küçük kızının korku içinde paniğe kapıldığı görülürken, çevredeki Filistinliler yerdeki adama müdahale etmek üzere başında toplandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, olay, İsrail güçlerinin Habla beldesinde askeri operasyon düzenleyerek Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediği sırada meydana geldi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Kaynaklar, İsrail askerlerinin plastik mermi ile başından yaraladığı adamın Kalkilya kentindeki Derviş Nazzal Hastanesi'ne kaldırıldığını ve orta derecede yaralı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olaya tepki yağarken, İsrail güçlerinin hiçbir tehdit arz etmeyen silahsız sivil Filistinlileri soğukkanlılıkla hedef aldığı yorumları yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)