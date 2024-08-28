İsrail askerleri Filistin Kızılayı çalışanlarını gözaltına aldı Al-Faria'da bulunan mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistin Kızılayı çalışanlarını zorla gözaltına aldı. O anlar Filistin Kızılayı ekipleri tarafından kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

10 aydır Filistin topraklarını işgal eden İsrail ordusu, sokakları kana bulamaya devam ediyor.

Binlerce insanı katleden ve zulmeden İsrail askerleri, hayatta kalmayı başarabilen sivillere ise insanlık dışı eziyetlerde bulunuyor.

FİLİSTİN KIZILAYI ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Bölgede herhangi bir yardım faaliyetinin yürütülmesini engelleyen İsrail ordusu, Filistinli sivillerin sesi olan gazeteci ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını da hedef alıyor.

Son olarak Tubas kenti yakınlardaki El- Faria mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail ordusu, mülteci kampında yardım faaliyetlerinde bulunan Filistin Kızılayı (PRCS) çalışanlarını zorla gözaltına aldı.

"EKİPLERLE İLETİŞİMİMİZ KESİLDİ"

Filistin Kızılayı, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Tubas kenti yakınlardaki El- Faria mülteci kampına baskın düzenlediği belirtilerek, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılay Derneği'nin Al-Far'a mülteci kampındaki tıbbi noktasına baskın düzenledi, ekipleri gözaltına aldı ve onlarla tüm iletişimimizi kesti.” denildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

PRCS'nin paylaştığı görüntülerde; bir çalışanın, baskın düzenleyerek diğer çalışanları gözaltına alan İsrail askerlerini çatıdan gizlice telefon ile kayda aldığı görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)