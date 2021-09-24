İsrail askerleri, Filistinli çocuğa şiddet uyguladı

Filistinli çocuğun, İsrail güçlerince gözaltına alınması objektiflere yansıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail askerlerinin zulmüne sahne olmaya devam ediyor.

İsrail güçleri, son olarak El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli çocuğu hedef aldı.

İSRAİL ASKERLERİNİN ZORBALIĞI

Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde Mahallesi'nde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi, “vahşice” darbederek gözaltı merkezine götürdüklerini belirtti.

İsrail askerlerinin uyguladığı şiddet anbean objektiflere yansırken Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu söyledi.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR DEHŞET DOLU ATMOSFERDE YAŞIYOR"

Haddad, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

GÜNLERCE GÖZALTI MERKEZLERİNDE TUTULUYORLAR

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.





