İsrail askerleri, Filistinlilere ait evleri yakıyor Ordunun onayını almayan İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerini ateşe verdiği ortaya çıktı. İsrail ordusu, konuyu inceleyeceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu yalnızca evleri bombalamakla kalmıyor, aynı zamanda onları ateşe veriyor.

Bu durum, İsrail basını tarafından gündeme getirildi.

Haaretz gazetesi, İsrail askerlerinin saldırılarında Filistinlilere ait yüzlerce evin onarılamaz bir şekilde hasar gördüğünü yazdı.

Evleri ateşe veriyorlar

Askerlerin son haftalarda, komutanlarının doğrudan talimatıyla gerekli "yasal izin" olmaksızın Gazze Şeridi'ndeki evleri ateşe vermeye başladığı kaydedildi.

Bir süredir bu yöntemi kullanarak yüzlerce binaya zarar veren İsrail askerleri, yapıları içindeki tüm eşyalarla ateşe vererek kullanılamaz hale getiriyor.

İsrail ordusu: Onay vermedik

Konuya dair açıklama yapan İsrail ordusu, onay alınmaksızın yapılan yıkım ve tahribatın inceleneceğini duyurdu.

Haaretz gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan İsrailli ordu yetkilisi ise yakılacak evlerin istihbarat bilgileri doğrultusunda seçildiğini öne sürdü.

Yaygın uygulama haline geldi

Gazze'deki saldırılarda öne çıkan üç subay, Haaretz'e yaptığı açıklamada evleri ateşe vermenin yaygın bir uygulama haline geldiğini doğruladı.

Son zamanlarda sosyal medyada Gazze'de görevlendirilen İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evleri yaktıkları görüntüler sıkça paylaşıldı.