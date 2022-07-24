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    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 ölü 6 yaralı

    Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü 6'sının ise yaralandığı açıklandı.
    • 24.07.2022 - 06:30
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 07:16
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    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 ölü 6 yaralı

    İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesinde açtığı ateş sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

    Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, başına isabet eden kurşun nedeniyle yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, 4'ünün olay yerinde ilk müdahalede bulunularak tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastaneye nakledildiği bilgisi verilmişti.

    İsrail askerleri sağlık ekiplerine izin vermiyor

    Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin Eski Şehir bölgesinde abluka altına aldığı, Filistinlilere ait eve sağlık ekiplerinin yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.

    Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait bir evi abluka altına alması sonucu olayların çıktığını ifade etti.

    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 ölü 6 yaralı #1

    Gerçek mermi kullandılar

    AA'nın haberine göre tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.

    İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

    2022 başından beri 1600 kez baskın

    Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 ölü 6 yaralı #2


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