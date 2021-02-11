Bir İsrail vatandaşını öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Filistinlinin Batı Şeria'daki evi, İsrail askerleri tarafından baskın düzenlenerek havaya uçuruldu. O anlar, kameralara da yansıdı.

Yahudi bir yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Filistinli Muhammed Muravvah Kabha’nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Tura beldesinde bulunan evine, İsrail askerleri askerleri tarafından baskın düzenlendi. İsrail güçleri, Filistinli tutuklunun evini patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

İsrail askerleri, tutuklu bir Filistinlinin Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu VİDEO

ARBEDE YAŞANDI

Kabha’nın evini öğle saatlerinden itibaren kuşatma altına alındı. O sırada, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

PLASTİK MERMİ KULLANILDI

İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı. Beldede yaşanan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmazken, İsrail güçleri Kabha’nın evini, altına yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

'TOPLU CEZALANDIRMA'

Tutuklu Kabha İsrail makamlar tarafından, 20 Aralık 2020’de işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi bir yerleşimciyi öldürmekle suçluyor. İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından 'toplu cezalandırma' anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

YAHUDİ YERLEŞİMLERİ YASA DIŞI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 220 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.