İsrail askerlerinden, ağaç diken Filistinlilere müdahale

Ağaç dikme işlemine engel olmak isteyen İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

İşgal altındaki topraklar, İsrail zulmüne sahne olmaya devam ediyor.

Batı Şeria'da, Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'in el koyma tehdidi altında bulunan topraklara ağaç dikti.

AĞAÇ DİKMEYE ENGEL OLMAK İSTEDİLER

İsrail güçleri, ağaç dikim işlemi sırasında aralarında yabancıların da olduğu aktivistlere müdahale etti.

Müdahale üzerine bölgede bir süre gerginlik yaşandı.

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