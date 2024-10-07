İsrail askerlerinin darbettiği 66 yaşındaki Filistinliden acı haber Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, son olarak evine baskın yaptığı 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil'i şiddetli bir şekilde darbetti.

AA

İsrail askerlerinin zulümleri bitmek bilmiyor...

Filistinlilerin evine baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da bir eve baskın düzenleyip 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil'i darbetmesi sonrası Helil hayatını kaybetti.

ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE DARBEDİLDİ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Devra beldesine baskın düzenledi.

Devra'daki evine baskın düzenlenen 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil, İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darbedildi.

Ebu Helil, aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

BASKIN VE SALDIRIDA ARTIŞ YAŞANIYOR

El Halil'de tanınan biri olan Ebu Helil'in ölüm haberi, bölge halkında öfkeye sebep oldu.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)