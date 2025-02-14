AA

Soykırımcı İsrail ordusu, 19 Ocak'ta Hamas ile mutabık kaldığı esir takası ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail askerleri, anlaşa gereği çekilmeleri gereken Gazze'de, belirli bölgelerde askeri varlığını sürdürerek saldırılarına devam ediyor.

Anlaşmanın onaylandığı ilk günden bu yana İsrail'in ihlal saldırılarında çok sayıda Filistinli sivil hayatını kaybetti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KATLETTİLER

Katil ordu, tekrar Gazze'nin kuzey kesimlerini hedef aldı.

İsrail ordusunun keskin nişancılar ve tanklarından açtığı ateşle 14 yaşındaki Filistinli Anas Sakr Ahmed El-Nebahin vuruldu.

Ağır yaralanan çocuk, olduğu yerde can verdi.

"OĞLUM ŞEHİT OLDU"

14 yaşındaki El-Nebahin'in acılı babası, yaşanan saldırıyı anlattı.

Çocuklarına yemek yaptığı sırada ateş açıldığını anlatan baba, silah seslerini ardından hemen eşyalarını toplama başladıklarını anlattı.

Küçük çocuklarını yanına aldığı sırada oğlunun vurulduğunu fark eden baba, "Oğlum şehit oldu, Ne yapabilirim ki? Hiçbir şey yapamıyorum” diyerek savaşın insana verdiği zararı ve korkunç etkisini dile getirdi.