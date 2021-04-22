İsrail, atılan füzelerin neden engellenemediğini belirlemek için soruşturma açtı

İsrail, atılan füzelerin neden engellenemediğini belirlemek için soruşturma açtı

Suriye’den sabah saatlerinde atılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından neden engellenemediği sebebi ile soruşturma açıldı.

İsrail ordusu, Suriye'den sabah erken saatlerde karadan havaya atılan bir füzenin İsrail'in güneyine düştüğünü duyurmuştu.

Bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğu açıklanmıştı.

Yaşanan olaya ilişkin, İsrail ordusu harekete geçti.

Düşen füzenin, hava savunma sistemleri tarafından neden engellenemediğini belirlemek için soruşturma açıldı.

HAVADA PARÇALANDI

Times of Israel gazetesi, konuya ilişkin haberinde atılan füzenin İsrail'in güneyinde havada patladığını ve parçalarının Ashalim yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.

Düşen parçaların herhangi bir can kaybına yol açmadığı ve ağır hasar oluşturmadığı ifade edildi.

NÜKLEER REAKTÖRE 40 KM MESAFEDE

Ashalim, İsrail'e ait Dimona Nükleer Reaktörünün bulunduğu bölgeye 40 kilometre mesafede yer alıyor.

Birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların Dimona Nükleer Reaktöründe üretildiği dile getiriliyor.