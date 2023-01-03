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    İsrail Başbakanı, Abu Dabi ziyaretini erteledi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ne başbakan sıfatıyla, ilk kez yapmayı planladığı resmi ziyaretini ertelediği bildirildi.
    • 03.01.2023 - 20:20
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    İsrail Başbakanı, Abu Dabi ziyaretini erteledi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başbakan sıfatıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ilk kez gerçekleştirmeyi planladığı geziyi erteledi.

    İsrail televizyonu Kanal 12’nin haberine göre, gelecek hafta yapılması planlanan ziyaret, “seyahatin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamak için hükümetlerin karşılıklı çalışmasına imkan sağlanması” gerekçesiyle ertelendi.

    Ziyaretin ertelendiği haberinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği ve uluslararası kınamalara yol açan baskından sonra gelmesi dikkati çekti.

    Ne olmuştu?

    Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

    Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara ait statüsünü ihlal eden girişim, BAE de dahil olmak üzere uluslararası tepki ve kınamalarla karşılaşmıştı.

    BAE Dışişleri Bakanlığı, baskını “şiddetle kınadığını” duyurarak, İsrail'e gerginliği azaltma ve tansiyonu yükselten adımlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

    AA'nın haberine göre; İsrail, Netanyahu'nun liderliğinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile de bu çerçevede anlaşmalar imzalamıştı.

    İsrail Başbakanı, Abu Dabi ziyaretini erteledi #1


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