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İsrail Başbakanı Bennet, Putin ve Zelensky ile görüştü
İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İHA
- 05.03.2022 - 23:35
İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna’daki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.
PUTİN'DEN SONRA ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜ
İki liderin görüşmesinin ardından İsrail Sözcüsü daha sonra İsrail Başbakanı Bennet’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELERİ ELE ALDI
Sözcü, Bennet ile Zelensky’nin Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldığını aktarırken, Bennet’in Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiğini ve yarın Almanya Başbakanı Olay Scholz ile görüşeceğini bildirdi.