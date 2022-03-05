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İsrail Başbakanı Bennet, Putin ve Zelensky ile görüştü

İsrail Başbakanı Bennet, Putin ve Zelensky ile görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.