İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'kendisini iyi hissetmediği' şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun bilincinin açık ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

AA İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İsrail'in Ynet haber sitesinin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi, haberlerin doğruluğunu teyit etti. Durumu iyi İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi. Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve hastaneye giderken 'bilincinin tamamen yerinde olduğu aktarıldı. Acil servise götürüldü İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti. 14 yıldır aralıklarla görevini sürdürüyor 73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.