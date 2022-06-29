İsrail 3.5 yılda 5. kez seçime giderken mevcut Başbakan Naftali Bennett, yaklaşan seçimlerde aday olmama kararı aldı.

İsrail'de erken seçim süreci başladı.

İsrail’de Başbakan Naftali Bennett önderliğindeki, birinci yılını geride bırakan çok parçalı koalisyon hükümeti çöküşün eşiğindeyken erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

3.5 yıl içinde 5. seçim

Meclisin kararı onaylamasıyla İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Naftali Bennett: "İsrail için doğru kararı aldığımızı düşünüyoruz"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine, "İsrail için doğru kararı aldığımızı düşünüyoruz." dedi.

Aday olmayacak

Tüm bu süreçler yaşanırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yaklaşan seçimlerde aday olmama kararı aldı.

Heterojen bir hükümetten oluşuyordu

Mevcut hükümet, bir yıl önce, ilk kez bir Arap partisinin desteğini alan sağ, merkez ve sol partilerin heterojen bir karışımından oluşarak kurulmuştu.

Sağ parti Yamina’nın lideri Naftali Bennett, partisi İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden sadece 7'sini kazanmasına rağmen Başbakan olarak hükümeti kurmuştu.