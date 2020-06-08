İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin Devleti olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarının ilhakı sonrası bir Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyeceklerini belirtti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki 12 yasa dışı yerleşim biriminin liderleriyle düzenlenen bir panelde açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN DEVLETİNE ONAY VERMEYECEĞİZ"

Batı Şeria'daki ilhak planının birkaç hafta içinde uygulamaya geçeceğini belirten Netanyahu, "İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek ve hükümet buna kesinlikle onay vermeyecek." dedi.

"73 YILDIR GELMEYEN BİR FIRSAT"

Netanyahu, ilhakla ilgili haritalandırma işleminin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olmasını ve 73 yıldır gelmeyen bu fırsatı değerlendirmek zorunludur. Trump'ın bizim planla (sözde barış planı) ilgilenmediğimizi düşünmemesi gerekir." ifadesini kullandı.

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