İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze saldırılarını Haçlı-Hilal savaşına benzetti Binyamin Netanyahu, "Zaferimiz, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin barbarlığa karşı zaferidir" dedi. Biden'ı da eleştiren İsrail Başbakanı "Asıl hedef Amerika" iddiasını ortaya attı.

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ensonhaber.com

Uluslararası izolasyonla karşılaşan, Batı'dan istediği desteği alamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çareyi Haçlı-Hilal savaşı benzetmesine başvurmakta buldu.

Fransız televizyonu TF1'e konuşan Netanyahu, "Bizim zaferimiz sizin zaferinizdir." dedi.

Artan sayıda Avrupalı devlet, Filistin'i resmi olarak tanıma kararı alıyor. Bu durum da Tel Aviv'i bir çıkmazın içine doğru sürüklüyor.

"Yahudi-Hristiyan medeniyetinin barbarlığa karşı zaferidir"

Köşeye sıkışan Netanyahu, Gazze'ye ölümcül bombardımanlarına yönelik algı çabasına girişti.

"Bizim zaferimiz İsrail'in antisemitizme karşı zaferidir." diyen Netanyahu, "Yahudi-Hristiyan medeniyetinin barbarlığa karşı zaferidir." ifadesini kullandı.

Fransa'yı da dahil etti

Durumu bir adım daha ileri taşıyan Netanyahu, "Bu, Fransa'nın zaferidir." şeklinde konuştu.

Biden'a tepki gösterdi: Asıl hedef Amerika

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı yaptırımları desteklememesi nedeniyle tepki gösterdi.

"Şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım." diyen Netanyahu, şunları dile getirdi: