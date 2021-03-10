İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

Binyamin Netanyahu'nun, yarın resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği bildirildi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde ilişkileri normalleştirmek için anlaşma imzalayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), liderler seviyesinde görüşme yapacak.

İsrail yerel basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez BAE'ye gideceği bildirildi.

ZAYED'LE GÖRÜŞECEK

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi.

BAE'YE GİDEN İLK BAŞBAKAN OLACAK

Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak.

Netanyahu'nun ziyaretinin, İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

ANLAŞMA 2020'DE İMZALANDI

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.