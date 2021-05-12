İsrail Başbakanı Netanyahu Lod şehrinde OHAL ilan etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, artan şiddet olayları ve çatışmalar nedeni ile Lod şehrinde OHAL ilan etti.

İsrail'in Kudüs'te ve sonrasında Gazze'te Filistinli Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri sonrası İsrail'de yaşayan Araplar ile fanatik Yahudiler arasında sokak olayları baş gösterdi.

LOD KENTİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail’in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.



İsrail'de bazı kentlerde sokaklar karıştı-Video

"İSYANCILARIN ÇIKARDIĞI ANARŞİ" DEDİ

Lod kentini ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusu ve polisinin orantısız şiddet sarmalına karşı İsrail kentlerinde patlak veren olayları görmezden gelerek yaptığı açıklamada "Burada isyancıların çıkardığı anarşiye şahit olduk" dedi.

"NAZİLER'İN YAŞATTIĞI 'KRİSTAL GECE' GİBİ"

Lod'da meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Belediye Başkanı Yair Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu.

AKKA'DAKİ YAHUDİLER KONUTLARINI BOŞALTTI

Öte yandan, Akka’daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı.