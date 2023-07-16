İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu edildi Susuz kalarak fenalaştığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Netanyahu, kendisine uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.

İsrail Başbakanı'nın tedavi için yatırıldığı Sheba Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

Kalp ritminde bozukluk yok

Netanyahu'nun dün "susuz kalarak fenalaştığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan testlerin ardından kalp ritminde herhangi bir bozukluğa rastlanmadığı" belirtildi.

Vücuduna cihaz takıldı

Netanyahu'nun kalp sağlığını izlemek için vücuduna bir cihaz takıldığı kaydedildi.

Cumartesi günü hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki İsrail Başbakanı, yayınladığı video mesajında sağlık durumunun iyi olduğunu, "sıcak hava dalgası sırasında güneş altında susuz kaldığını, bu nedenle rahatsızlandığını" açıklamıştı.

Netanyahu'nun geceyi hastanenin kardiyoloji servisinde geçirdiği ve bugün yapılması planlanan haftalık kabine toplantısının ertelendiği duyurulmuştu.