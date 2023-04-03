İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bir geri vites daha: Savunma Bakanı görevine devam edecek Reform tartışmalarının gölgesinde iç savaş uyarılarının artması sonucu yargı düzenlemesini ertelediğini duyuran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararından da vazgeçmek zorunda kaldı.

AA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmış, "Ülke içindeki ayrılık İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim" demişti.

Gallant'ın çağrısına partisi Likud içinden de destek gelirken açıklamalarından bir gün sonra 26 Mart'ta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı'nın bu kararı sonrası ülkede devam eden protestoların dozu fazlasıyla artmıştı.

Netanyahu'dan geri vites

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde hükümete yakın kaynaklar Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alma kararını ertelediğini aktardı.

Haberde, "Güvenlik durumundaki gelişmeler göz önüne alarak Netanyahu, Savunma Bakanı konusuyla gelecekte ilgilenecek" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik konusundaki duruma ilişkin haberde ayrıntılı bilgiye yer verilmezken Netanyahu veya Gallant, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.