İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Lübnan açıklaması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki katliamlara Lübnan Hizbullah'ının karşılık vermesi, bölgede yaşanan çatışmaları daha büyük bir savaşa doğru götürüyor..

İsrail, Gazze'den sonra rotasını Lübnan'a çevirdi.

İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını patlatarak başlattığı saldırılar, havadan saldırılarla devam ediyor..

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta İsrail basınına konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Lübnan'a saldırılara değinen Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, bu hedeflerin başında Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesi olduğunu kaydetti.

LÜBNAN'DA GEÇİCİ ATEŞKES İDDİALARI YALANLANMIŞTI

İsrail basını, Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiğini ve bunun için bir bakanını görevlendirdiğini iddia etmişti.

Bu iddianın ardından Netanyahu'nun partisi dahil birçok koalisyon üyesi buna tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberler yalanlanmıştı.