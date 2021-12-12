İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE'yi ziyaret etti

İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE'yi ziyaret etti

İsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek, İsrail'in tarihinde BAE'ye gelen ilk başbakan oldu.

Ticaretten, diplomasiye kadar birçok konu hakkında temasta bulunmaya hazırlanan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında sıcak saatler yaşanıyor.

İSRAİL BAŞBAKANI TARİHTE İLK KEZ BAE'Yİ ZİYARET ETTİ

İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından üst düzey ilk resmi ziyaret İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından yapıldı.

Başbakan Naftali Bennett, tarihte ilk kez bir İsrail başbakanı olarak BAE'ye resmi ziyaret düzenledi.

İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE'yi ziyaret etti VİDEO

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Bennett, Dubai'de resmi törenle karşılandı. Gerçekleşecek olan baş başa görüşmede liderlerin iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alacağı öne sürüldü.

BEYAZ SARAY'DA NORMALLEŞME ADINA ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.