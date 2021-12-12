Euro
15.7072
-0.1%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
706.229
0.96%
BTXN Coin
40.49
-1.77%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C
    İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE'yi ziyaret etti

    İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE'yi ziyaret etti

    İsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek, İsrail'in tarihinde BAE'ye gelen ilk başbakan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 23:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ticaretten, diplomasiye kadar birçok konu hakkında temasta bulunmaya hazırlanan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında sıcak saatler yaşanıyor.

    İSRAİL BAŞBAKANI TARİHTE İLK KEZ BAE'Yİ ZİYARET ETTİ

    İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından üst düzey ilk resmi ziyaret İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından yapıldı.

    Başbakan Naftali Bennett, tarihte ilk kez bir İsrail başbakanı olarak BAE'ye resmi ziyaret düzenledi.

    İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE'yi ziyaret etti VİDEO

    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

    Bennett, Dubai'de resmi törenle karşılandı. Gerçekleşecek olan baş başa görüşmede liderlerin iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alacağı öne sürüldü.

    İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE yi ziyaret etti #1

    İsrail Başbakanı tarihte ilk kez BAE yi ziyaret etti #2

    BEYAZ SARAY'DA NORMALLEŞME ADINA ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

    İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir