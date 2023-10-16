İsrail basını: ABD Başkanı Biden'ın ziyareti için hazırlıklar devam ediyor Biden'ın planlanan ziyareti için İsrail'de hazırlıkların gerçekleştirildiği belirtildi. ABD basını, ziyaretin İsrail'e destek, İran'a ise uyarı anlamı taşıdığını yazdı.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret etmeyi planlıyor.

Biden'ın beklenen ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e giderek Tel Aviv yönetimine destek verdi.

İsrail'de Biden hazırlıkları

İsrail basınından Kanal 12, Biden'ın çarşamba veya perşembe günü İsrail'e yapması beklenen ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera, Biden'ın İsrail'deki varlığının İran tarafından provokatif bir hareket olarak görülebileceğini yazdı.

Ziyaret netlik kazanmadı

Washington yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Biden önümüzdeki günlerde İsrail'e bir gezi yapmayı düşünüyor ancak İsrail ordusunun kuşatma altındaki Gazze'ye bombardımanlar gerçekleştirmesi nedeniyle seyahat henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı'nın olası ziyaretinin, bölgedeki savaşı daha geniş bir alana yayabileceği konusunda endişeler var.

Gazze'ye saldırıların bilançosu ağırlaşıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı, halihazırda en az 2 bin 750 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Filistinlilerle savaşın daha geniş bölgesel çatışmayı alevlendirmemesi için geçtiğimiz hafta Orta Doğu turuna çıktığı da hatırlatıldı.

ABD basını: İsrail'e destek, İran'a uyarı

Öte yandan ABD basınından Axios, "Biden'ın ziyareti, hem Hamas'la savaş sırasında İsrail'e verilen desteğin bir göstergesi hem de İran ve Hizbullah'a savaşa katılmamaları yönünde bir mesaj olacak." diye yazdı.

Netanyahu davet etti

İsrailli yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesi sırasında Biden'ı İsrail'e davet ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, şu aşamada duyuracakları yeni seyahat programları olmadığını söyledi.

İsrail ordusunun ise Gazze'de beklenen kara saldırısına hazırlandığına dikkat çekildi.