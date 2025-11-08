İsrail basını analiz etti: Erdoğan vazgeçilmez bir aktör

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze ateşkesinde aktif rol alarak bölgede iki yılı aşkın süredir faaliyet gösteren İsrail’i rahatsız etti.

Ankara’nın son dönemdeki bölgesel ve küresel hamleleri, İsrail medyasında geniş yankı buldu.

"ERDOĞAN VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"

İsrail'in N21 televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’den Suriye’ye ve Washington hattına uzanan diplomatik hamleleriyle bölgesel denklemi değiştiren "vazgeçilmez bir aktöre" dönüştüğünü yazdı.

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerinin bölgesel ve küresel arenada artan etkisini mercek altına aldı.

"ERDOĞAN’IN DİPLOMATİK HAMLELERİ ULUSLARARASI DENKLEMİ ETKİLİYOR"

İsrail merkezli N12 televizyonunda yer alan analizde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı andan günümüze kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve diplomatik hamleleri ile uluslararası denklemi etkilediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu temaslara dikkat çekilen analizde, Trump’ın Beyaz Saray'a dönüşünün Ankara’nın bölgesel manevra alanını daha da genişlettiği ifade edildi.

"HERKES ONUNLA MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALIYOR"

"Batı, uzun süre Erdoğan’ı hafife aldı ancak o sabırla bekledi ve şimdi herkes onunla masaya oturmak zorunda kalıyor" denilen analizde, "Erdoğan artık uluslararası sahnenin vazgeçilmez bir aktörü" değerlendirmesinde bulunuldu.

Analizde, Türkiye’nin Gazze’den Suriye’ye, Körfez’den Ukrayna’ya kadar kritik krizlerde belirleyici bir güç hâline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin müdahalesi olmadan bölgede veya dünyada hiçbir düzen mümkün değil. Türkiye artık ‘barış ihraç eden’ ülke olarak görülüyor."

Analizde, Ankara’nın bölgede koruduğu diplomatik dengenin altı çizilerek, "Erdoğan, İsrail'i hedef alarak Batı’ya bir mesaj gönderiyor: Artık Orta Doğu’yu Türkiye’siz yönetemezsiniz" yorumu yapıldı.

"TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU’DAKİ PRESTİJİ ARTTI"

Analizde görüşlerine yer verilen Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nden Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arap dünyasının vicdanını temsil ettiği yorumunda bulundu.

Dr. Yanarocak, "Gazze’de yaşanan savaş, Erdoğan’ın diplomatik profilini yeniden şekillendirdi. Ankara, hem Arap sokağının vicdanını temsil eden hem de Batı ile temasını koparmayan tek aktör olarak öne çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk günden itibaren İsrail’e yönelik sert açıklamalarıyla İslam dünyasında geniş destek kazandığını belirten Dr. Yanarocak, "Erdoğan, Filistin meselesini yeniden gündemin merkezine yerleştirdi. Bu, Türkiye’nin Orta Doğu’daki prestijini artırdı" ifadelerini kullandı.

"BEYAZ SARAY’A DOĞRUDAN ULAŞABİLEN TEK MÜSLÜMAN LİDER"

N12’nin değerlendirmesinde, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye geniş yer ayrıldı. Analizde, "Trump döneminde Beyaz Saray’a doğrudan ulaşabilen tek Müslüman lider Erdoğan’dı" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss ise Trump’ın yeniden yükselişe geçmesinin Ankara tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Erdoğan, Trump’ın dönüşünü bölgesel bir fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Washington’la yeni bir sayfa açılırsa bu kez Türkiye masaya şart koyan taraf olacak" dedi.

"ERDOĞAN, BATI’YA DA DOĞU’YA DA BAĞIMLI DEĞİL, KENDİ EKSENİNİ KURDU"

Haberde, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından, Ankara’yı kendi jeopolitik hattını oluşturmaya yönelttiği değerlendirildi.

Analizde, "Erdoğan Rusya ile yakınlaşırken NATO’dan kopmadı. Bu, Batı’nın alışık olmadığı bir strateji. Moskova ile diyalogda olan ama NATO’da kalan bir Türkiye artık Batı’nın öngöremediği bir oyuncu haline geldi" denildi.

İsrailli uzmanlar ayrıca, “Erdoğan ne Batı’ya teslim oluyor ne de Doğu’ya tamamen yaslanıyor. Ankara kendi eksenini kurdu” ifadelerini kullandı.

"HAVA KUVVETLERİ GÜÇLENİYOR"

N12’nin analizine göre Türkiye, askeri kapasitesini özellikle hava kuvvetleri alanında güçlendirmeye odaklanmış durumda. Analizde, "Türkiye özellikle hava kuvvetlerini modernize etmek istiyor" denildi.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında yapılan görüşmeye dikkat çekildi.

"Eurofighter Typhoon" savaş uçaklarının satışı konusunda mutabakat sağlandığı hatırlatılarak, "Bu görüşme Türkiye’nin Batı ile bağlarını tamamen koparmadan kendi çıkarlarını maksimize etme stratejisinin bir parçasıdır" değerlendirmesi yapıldı.

"ERDOĞAN, SURİYE’DE TEK SABİT AKTÖR HALİNE GELDİ"

N12’nin analizinde, Ankara’nın Suriye sahasındaki etkisinin güçlendiği belirtildi. Haberde, "Türkiye artık sadece sınır ötesi operasyonlarla değil, diplomatik temaslarla da oyunu yönlendiriyor" denildi.

Analizde, "Erdoğan, Suriye’de hiçbir tarafın tam kontrol sağlayamadığı bir denklemde tek sabit aktör haline geldi. Bu durum İsrail için hesapların baştan yapılmasına neden olacak bir faktör" ifadeleri kullanıldı.