İsrail basını, bazı yetkililerin Gazze saldırılarının durdurulmasını istediğini yazdı

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gants’ın Gazze’ye yönelik saldırılarda hemfikir olmasına rağmen, bazı üst düzey askeri yetkililerin saldırıların bitirilmesinden yana olduğu yazıldı.

İsrail’in Filistinlilere saldırıları devam ederken, yerel basında çıkan haberlerde ordudaki üst düzey yöneticilerden bazılarının saldırıları durdurmaktan yana olduğu yazıldı.

İsrail’in Walla News gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gants’ın Gazze Şeridi’ne operasyona devam etmekte hemfikir olduğunu, fakat ordudaki bazı üst düzey yöneticiler tarafından kapalı kapılar ardında ‘şu anda doğru olanın, operasyonun sona erdirilmesi ve ateşkes için çalışılması’ fikirlerinin konuşulduğunu yazdı.

“GAZZE’DEKİ SALDIRILARIN ETKİNLİĞİ AZALDI”

İsimler açılanmayan yetkililerin, İsrail'in operasyonu sürdürmenin bedelini ödediğini ve kimsenin girmek istemediği bir kara manevrası riskini alabileceğini; kara manevrasına ise Hamas'ın beklenmedik bir karşılık vermesinden endişe ettikleri yazıldı.

Ayrıca haberde, askeri yetkililerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının etkinliğinin azaldığını düşündükleri ifade edildi.

“İSRAİL GELECEKTE MEŞRUİYETİNİ KAYBEDEBİLİR”

Hamas'ın çatışmalara yaklaşık 14 bin roketle girdiği ve bunun da onlara yaklaşık 60 gün roket atma imkanı verdiği kaydedilen haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırdığı için gelecekte meşruiyetini kaybetme endişesine değinildi.

“HAMAS, YENİ BİR DENKLEM ORTAYA KOYMAYI BAŞARDI”

Haberde, "Hamas'ın askeri kanadının komutanı Muhammed ed-Dayf, ülke genelinde ulaşılabilecek her bölgeye roket fırlatmaya karar verdikten sonra İsrail'e karşı yeni bir denklem ortaya koymayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

147 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 147 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor.