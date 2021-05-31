İsrail basını, Bennett'in Netanyahu'yu devirme kararını yazdı

Jerusalem Post, iki isim arasında bazı farklılıklar olduğunu savundu.

İsrail'de aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı blokta yer alacağını açıkladı.

Bennett, "Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi. Netanyahu ise Bennett'i aldatmacı olmakla suçladı.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU KAYBEDEBİLİR

Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett oturacak.

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, "Naftali Bennett birleştirici, insanları bir araya getirmeye inanan biri gibi konuştu. Şu andan itibaren İsrail siyasetinin hikayesinin 'benimle ilgili değil, bizimle ilgili' olduğunu açıkladı." dedi.

"İSRAİL'DE DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI"

İsrail halkının, pazar gecesi değişimin başlangıcına tanık oldukları belirtildi. Bennett'in, tüm tarafları kendi koalisyonuna katılmaya davet ettiği anımsatıldı.

Netanyahu'nun konuşmasının ise Bennett'in kullandığı ifadelerden farklı olduğu, "Bennett'in konuşması umutla ilgiliyken, Netanyahu çaresizlik öngörüyordu." denildi.

Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in felaketin eşiğinde olduğu konusunda uyardığı, Hamas, Hizbullah ve İran gibi düşmanlara sahip olduklarını söylediği kaydedildi. "Bu, klasik Netanyahu" ifadesi kullanıldı.

"BIDEN GİBİ YAPMALI"

Naftali Bennett'e önerilerde bulunulan yazıda, "Konuşmamalı. Görevdeki ilk 100 gününde Joe Biden gibi yapıp işe koyulmalı. İsrailliler adına çalıştığını göstermeli." ifadelerine yer verildi.