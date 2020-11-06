İsrail basını, Joe Biden'ın başkanlığındaki ABD'nin Tel Aviv ile ilişkilerini yazdı

Haaretz gazetesi, kesin sonuçların henüz ilan edilmediği ABD'de Joe Biden'ın başkanlığının, İsrail ilişkilere nasıl yansıyabileceğini değerlendirdi.

İsrail basını, ABD'de oy sayımı sürerken, ülkenin 46. başkanı olmaya bir adım daha yaklaşan Demokrat Joe Biden ile Tel Aviv yönetimi arasında ilişkilerin olası seyrini mercek altına aldı.

Haaretz gazetesinin, "Biden'ın kazanması, ABD-İsrail ilişkileri için ne anlamaya geliyor" başlıklı haberinde konuyla ilgili görüşlere yer verildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GÜNDEME GELECEK"

Haberde, Filistin ile iki devletli çözümün tekrar gündemde olacağı, ancak İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine yönelik destekte sorunlar yaşanacağı dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdığı ve Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıdığı belirtilerek, "Trump, Batı Şeria'daki İsrail yerleşiminin genişlemesine göz yumdu." denildi.

"TRUMP, FİLİSTİN'E YARDIMLARI KESTİ"

Trump'ın, yardımları kestiği Filistin'in yönetimiyle ilişkileri de askıya aldığı kaydedildi. Öte yandan Cumhuriyetçi Başkan'ın, Tel Aviv ile bölgedeki diğer ülkelerin "barışmasına" aracılık ettiği anımsatıldı.

Beyaz Saray'da görevde olduğu 4 yılda Washington'ın Orta Doğu politikasını radikal bir biçimde dönüştürdüğü belirtilen Trump'ın hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat seleflerinin, "İsrail-Filistin anlaşmazlığına iki devletli çözümün tüm bölgede barış ve istikrarın anahtarı olacağına güçlü bir şekilde inandığı" ifade edildi.

"BIDEN, TRUMP'IN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDER Mİ?"

Joe Biden'ın, 8 yıllık eski Başkan Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olduğu hatırlatılarak, şu sorular yöneltildi:

"Eğer (Biden) seçilirse, ABD'nin İsrail ile ilişkileri Obama yönetimindeki gibi mi olur ya da Biden, Trump'ın bıraktığı yerden devam eder mi?"

"İSRAİL-FİLİSTİN ANLAŞMAZLIĞINDA DAHA TARAFSIZ OLUR"

İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Itamar Rabinovich, Biden'ın İsrail-Filistin anlaşmazlığına yönelik daha tarafsız yaklaşıma geri döneceğini tahmin ettiğini bildirdi.

"İSRAİL SAĞINA KİTLESEL DESTEK BİTECEK"

Rabinovich, "Trump'ın işleri yapma biçiminden kesinlikle değişik olur ve daha çok Obama günlerinin yönüne geri döner." diyerek, görüşlerini şu şekilde aktardı:

"İsrail'in, Biden yönetimi altında aldığı destek türü daha çok teammüllere göre olur. Biden'ın, Sheldon Adelson ile (İsrail'de sağcı amaçlara büyük yatırımlar yapan Cumhuriyetçi yatırımcı) bağlantısı yok. David Friedman gibi elçilerin atamasını yapmaz. İsrail sağına verilen kitlesel desteğin sona ereceğinden eminiz. Ama bunun Obama dönemine tam bir dönüş olacağına inanmıyorum."





"ARAP DÜNYASINDA YENİ ORTAKLAR ARAYACAK"

Biden, İsrail ile "barış anlaşmaları" için Arap dünyasında yeni ortaklar aramaya devam edecek gibi göründüğünü kaydeden Rabinovich, "Bunlar güzel başarılar ve çok pahalı değil." ifadesini kullandı.

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