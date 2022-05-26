İsrail basını, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretini yazdı

Çeşitli medya kuruluşları, Çavuşoğlu'nun İsrail temaslarını 'tarihi' ifadesiyle tanımladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde 'ısındığı' belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e resmi ziyarette bulundu.

İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

"Tarihi ziyaret"

Times of Israel gazetesi, Çavuşoğlu'nun 15 yıl sonra İsrail'i ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olduğunu öne çıkararak ziyaret için "tarihi" ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Çavuşoğlu görüşmesinin "alışılageldik görüşmeler için belirlenen süreden çok daha uzun sürdüğü" belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin siyasi danışmanı Ahmed ed-Dik'in görüşlerine yer veren site, "Abbas'ın Çavuşoğlu'ndan Filistinlilere karşı uyguladığı 'gerginliği' durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istediğini" aktardı.





"Türkiye-İsrail ilişkilerinin ısındığı bir dönemde gerçekleşti"

Filistinli yetkili, Türkiye'nin bu ziyaretle İsrail'e vereceği mesajın, "İsrail'in gerginliği tırmandıracak her türlü eylemden kaçınması, İsrail güçlerinin baskınlarının, yerleşimci saldırılarının, Mescid-i Aksa'ya baskınların ve (fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta Kudüs'te düzenleyeceği ) 'Bayrak Yürüyüşü'nün durdurulması" yönünde olacağını kaydetti.

i24 kanalı da Çavuşoğlu'nun ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirirken, bunun Türkiye-İsrail ilişkilerinin ısındığı bir dönemde gerçekleştiğine işaret etti.

"Türkiye Dışişleri Bakanı tarihi bir ziyaretle İsrail'de"

Maariv gazetesi, ziyaret için "Türkiye Dışişleri Bakanı tarihi bir ziyaretle İsrail'de" başlığını kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayında Ankara'ya yaptığı ziyareti ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan gazete, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin, "yaklaşık son bir yılda İsrail ile Türkiye arasında ısınan ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğine" dikkati çekti.

"İlişkilerin canlanmasının..."

Haaretz gazetesi, Çavuşoğlu'nun Lapid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin-İsrail sorununun çözümü hakkındaki konuşmalarını öne çıkardı.

Haberde, basın toplantısına ilişkin, "İki devletli çözümün, meselenin tek çözümü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail ilişkilerinin canlanmasının bu sorunun çözümüne olumlu katkı sağlayacağına inandığını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, İsrail ile Türkiye arasındaki görüşmelerin, ilişkileri iyileştirmeye yönelik karşılıklı çabalar ve yeniden karşılıklı büyükelçilerin atanması girişimine odaklandığını aktardı.





Herzog'un Türkiye ziyaretini hatırlattılar

Haaretz ayrıca, Herzog'un olumlu havada geçen Türkiye ziyaretinin ardından, Türk Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyareti ile "topun yeniden siyasi oyun sahasına döndüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'e gerçekleştirdiği ve mevkidaşı Riyad el-Maliki ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüğü ziyaretin ardından dün İsrail'de resmi temaslarda bulunmuştu.

AA'nın haberine göre; Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrailli mevkidaşı Lapid ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Yafa kentinde İsrail Türkiye İş Konseyi üyeleri ve Bat Yam kentinde İsrail'deki Türkiyeliler Birliği üyeleriyle bir araya gelmişti.