İsrail basını: Mısır, Orta Doğu'da üstünlük için BAE ile mücadele ediyor

İsrail basını: Mısır, Orta Doğu'da üstünlük için BAE ile mücadele ediyor

Körfez ülkelerinin Katar ile uzlaşması ve İsrail'in BAE ile iş birliğinden Sisi'nin rahatsız olduğu belirtildi.

Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Sisi, Katar ile anlaşmazlığın giderildiği Suudi Arabistan'daki zirveye katılmadı, yerine Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi gönderdi.

İsrail basınından Haaretz'de yer alan analize göre, Sisi, Katar ile yapılan anlaşmadan memnun değil.

SİSİ KATAR İLE ANLAŞMADAN RAHATSIZ

Orta Doğu'da bir dönem müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile mücadele ettiği belirtilen Kahire yönetimi, Doha'ya "abartılı tavizler" verildiğini ve Mısır'ın çıkarlarını zedeleyebilecek maddelerin anlaşmada yer aldığını düşünüyor.

Mısır medyası, Sisi'nin Katar merkezli El Cezire'nin kapatılması talebinden geri adım atılması ve Katar'ın Müslüman Kardeşler'i desteklemeyi bırakması koşulunun kaldırılması nedeniyle "kızgın" olduğunu yazdı.

KENDİ GİTMEDİ, TEMSİLCİ GÖNDERDİ

Analizde, "Bununla birlikte Sisi, Suudi Arabistan'ın politikasına açıkça karşı çıkamaz ve Katar'la yapılan anlaşmayla ülkesinin ABD'deki imajını iyileştirme çabalarını sabote edemez. Bu yüzden kendini göstermek yerine bir temsilci gönderdi.





ÇATLAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Mısır'ın Suudi Arabistan ile ilişkisi bir zamanlar istikrarlı görülürken, BAE ve Bahreyn ile Katar'a karşı ortak bir cephede olduğu sürece çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Mısır ile BAE arasındaki gerginlik, yaz sonunda İsrail'in BAE ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarıyla arttı." denildi.

İSRAİL İLE ARACILIK ETMEK İSTEDİ

Sisi'nin BAE'ye yönelik girişim konusunda pek hevesli olmadığı belirtilen analizde, "Çünkü diplomatik hamlelere bizzat İsrail ile aracılık etmek istiyordu." ifadesi kullanıldı.

Sisi'nin; Abu Dabi'nin özgürlüğüne olan kızgınlığını iyi sakladığı, BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile arasında belirgin ayrılıklar olduğu aktarıldı.