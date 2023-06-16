İsrail basını: Netanyahu, Erdoğan ile görüşmeye çalışıyor ABD ve BAE'den umduğunu bulamayan Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek istiyor. İsrail basınında konuşulan bu gelişme için "Netanyahu diplomatik başarı peşinde" denildi.

ensonhaber.com

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmenin yollarını aradığı ortaya çıktı.

İsrail basınında yer alan haber, Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı.

The Times of Israel gazetesinin "Netanyahu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ayarlamaya çalıştığı söyleniyor" başlıklı haberinde, bu çabaların Türkiye-İsrail ilişkilerinin ısınmaya başladığı bir dönemde geldiği yazıldı.

Görüşmek için çaba harcıyor

Netanyahu'nun ofisinin bu görüşmeyi gerçekleştirebilmek için büyük bir çaba harcadığı, üst düzey bir İsrailli yetkilinin, bu konuda ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı.

Ayrıca Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu planları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray daveti alamadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden beklenen davetin de gelmediği kaydedildi.

Erdoğan ile poz verme peşinde

Böyle bir dönemde Netanyahu'nun, Erdoğan ile poz vererek diplomatik başarı görüntüsü peşinde olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan bazı diplomatik kaynaklar, sürecin bazı zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

Türkiye'den İsrail'e gaz şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkeler arasındaki gaz iş birliği için Netanyahu'dan adım atmasını istediği belirtiliyor.

Haberde, "Türkiye, İsrail'den Avrupa'ya gaz taşıyacak boru hattı inşa etmek istiyor." notu paylaşıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu, 28 Mayıs'ta yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin gelişmeyi sürdürmesine dair temennilerini iletmişti.