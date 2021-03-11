İsrail basını: Suudi Veliaht Prens Selman ile Netanyahu BAE'de görüşebilir

Muhammed bin Selman'ın, BAE'yi ziyaret edecek olan İsrail Başbakanı ile bir araya gelmek için hazır olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya gelecek olan Netanyahu, bu ülkeye giden ilk İsrail Başbakanı olarak kayıtlara geçecek.

"SELMAN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEK İÇİN HAZIR"

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, BAE'li bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile Netanyahu'nun (Bibi) Abu Dabi'de görüşebileceğini yazdı.

"MBS, Bibi ile görüşmeye hazır" diyen kaynak, üç ülkenin bir toplantı düzenlemek için görüşmelere devam ettiğini aktardı.

"İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN BAĞLARI ISINIYOR"

Haberde, "İsrail ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yok, ancak ülkeler arasındaki bağlar, özellikle de ortak düşmanları İran'a karşı iş birliği içinde ısınmaya başladı." denildi.

Selman ile İsrail Başbakanı'nın, geçen yılın kasım ayında Suudi kasabası Neom'da bir araya geldiği, ancak görüşmenin resmi olarak doğrulanmadığı anımsatıldı.

Netanyahu, görüşme iddialarıyla ilgili "Cevap alamayacağınızı bildiğiniz soruları sormak nasıl bir duygu?" sorusunu yöneltmişti.