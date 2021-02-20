İsrail basını: Tel Aviv, Esad rejimine koronavirüs aşısı satın alındı

Esir takası yapan İsrail ve Suriye arasında 1.2 milyon dolarlık aşı anlaşması gerçekleştirildi.

İsrail ile Esad rejimi arasında gerçekleştirilen esir takası öncesinde koronavirüs aşısı anlaşması yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Esad rejimine koronavirüs aşısı temin etti.

İSRAİL, ESAD'A 1.2 MİLYON DOLARLIK AŞI ALDI

İsrail'in esir takası için Rusya'dan Esad rejimine 1.2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi. Times of Israel gazetesi, doz sayısının bilinmediğini aktardı.

KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.

İSRAİL İLE SURİYE ARASINDAKİ ESİR TAKASI

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail ile Esad rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası gerçekleştirmişti.

Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esad rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.