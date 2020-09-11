Dolar
7.4782
0.396%
Euro
8.8507
0.5144%
Altın
1949.72
0.1808%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
468.763
0.5573%
Bitcoin
77108.58
-0.6556%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    İsrail basını: Trump, Bahreyn-İsrail normalleşmesini duyuracak

    BAE'den sonra Bahreyn'in de Tel Aviv ile ilişkileri normale döndüreceği belirtildi.
    • AA
    • 11.09.2020 - 17:53
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 17:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail basını: Trump, Bahreyn-İsrail normalleşmesini duyuracak

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmanın ardından bir diğer Körfez ülkesi daha Tel Aviv yönetimi ile normalleşmeye karar verdi.

    İsrail basınında yer alan haberlere göre, Bahreyn, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayacak.

    "TRUMP, BAHREYN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMAYI DUYURACAK"

    Adı açıklanmayan İsrailli ve Arap yetkililere dayandırılan haberlerde, iki ülke arasında varılan anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün açıklanacağı ifade edildi.

    İsrail basını daha önce de BAE'nin ardından Bahreyn'in Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek istediğini yazmıştı.

    Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    İsrail basını: Trump, Bahreyn-İsrail normalleşmesini duyuracak #1

    Pompeo'dan BAE'ye silah konusunda yeşil ışık ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir