İsrail basını: Trump, Bahreyn-İsrail normalleşmesini duyuracak

BAE'den sonra Bahreyn'in de Tel Aviv ile ilişkileri normale döndüreceği belirtildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmanın ardından bir diğer Körfez ülkesi daha Tel Aviv yönetimi ile normalleşmeye karar verdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Bahreyn, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayacak.

"TRUMP, BAHREYN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMAYI DUYURACAK"

Adı açıklanmayan İsrailli ve Arap yetkililere dayandırılan haberlerde, iki ülke arasında varılan anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün açıklanacağı ifade edildi.

İsrail basını daha önce de BAE'nin ardından Bahreyn'in Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek istediğini yazmıştı.

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

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